وكالة الرأي الفلسطينية 13 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال 24 ساعة الأخيرة وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يهدمون عددًا من محال البلدة القديمة بالخليل وكالة الرأي الفلسطينية الحكم على أسير بالسجن 22 شهرا وغرامة مالية وكالة الرأي الفلسطينية إصابات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال مخيم عقبة جبر وكالة الرأي الفلسطينية متابعة العمل الحكومي تقر إجازة عيد الفطر وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تقدمُ إرشادات لمربي الابقار بخانيونس وكالة الرأي الفلسطينية حكومة الاحتلال تخصص مليارات الشواكل لتوسيع المستوطنات وكالة الرأي الفلسطينية "سواعد" يطلق مبادرة للإفراج عن (300) موقوفًا على ذمم مالية وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يقتحم قباطية ويكثف من وجوده العسكري جنوب جنين وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الصحة تطلق خدمات الصحة النفسية لمرضى السرطان
أخبار » الأخبار الفلسطينية

إطلاق نار تجاه حافلة مستوطنين جنوب نابلس

19 نيسان / أبريل 2023 10:07

إطلاق نار تجاه حافلة مستوطنين جنوب نابلس
إطلاق نار تجاه حافلة مستوطنين جنوب نابلس

نابلس المحتلة - وكالة الرأي:

أطلق مقاومون النار -مساء الأربعاء- تجاه حافلة للمستوطنين قرب حاجز زعترة جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة وأصابوها بأضرار.

وأفاد موقع “0404” العبري أن مستوطنًا يقود حافلة أفاد بإطلاق النار عليه أثناء مروره قرب حاجز زعترة.

وإثر البلاغ شرعت قوات جيش الاحتلال بعملية مسح وتحقيق بعدما تأكد إصابة الحافلة بالرصاص.

وذكرت القناة السابعة العبرية أن حافلة للمستوطنين كانت تسير بين مستوطنتي “تفوح” و”ميجداليم” جنوبي نابلس وعلى مقربة من حاجز زعترة تعرضت لإطلاق نار، وفق ترجمة صفا.

وأشارت القناة إلى أن قوات معززة من جيش الاحتلال بتفتيش المنطقة بحثاً عن المنفذين.

وأكد الإعلام العبري أن العملية لم يسفر عنها إصابات في صفوف المستوطنين.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الوفاء تختتم إفطاراتها الرمضانية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟