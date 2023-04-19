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في ليلة الـ29 من رمضان

80 ألف مصلٍ يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

19 نيسان / أبريل 2023 10:31

80 ألف مصلٍ يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى
80 ألف مصلٍ يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

القدس المحتلة - وكالة الرأي:

أدى عشرات آلاف المصلين، اليوم الأربعاء، صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك، في ليلة الـ29 من شهر رمضان الفضيل.

وأحيا قرابة 80 ألف مصلٍ العشاء والتراويح في ليلة الـ29 من رمضان في المسجد الاقصى المبارك.

وأدت المرابطتان المقدسيتان خديجة خويص وهنادي الحلواني الصلاة قرب باب الأسباط، حيث لم يكتفِ الاحتلال بإبعادهن عن المسجد الأقصى، فأبعدهنّ عن البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وتتواصل الدعوات لاستمرار شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، وتكثيف الرباط والاعتكاف في الأيام المتبقية من شهر رمضان مع وجود متسع وأماكن كثيرة للمزيد من المصلين.

وانتشرت في ساحات الأقصى عشرات الخيام التي نصبها المعتكفون في أنحاء المسجد المبارك، في أجواء روحانية مليئة بالمحبة والطمأنينة.

وأدى أكثر من 70 ألف مصلٍ صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك، في الليلة الثامنة والعشرين من شهر رمضان الفضيل.

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