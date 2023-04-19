الكتلة الإسلامية: الشباب الثائر درع الأقصى في مواجهة الحرب الدينية

الخليل المحتلة - وكالة الرأي:

نظمت الكتلة الإسلامية في جامعة البوليتكنك في مدينة الخليل اليوم الأربعاء، أمسية رمضانية تحت عنوان جندٌ حول الأقصى، للتأكيد على أهمية الرباط في المسجد المبارك.

وفي كلمة عبر الهاتف، وجه عضو المكتب السياسي لحركة حماس زاهر جبارين التحية للمرابطين في فلسطين، الذين يجودون بدمائهم وأرواحهم في طريق الحرية والتحرير.

وجدد جبارين التأكيد على أن ملف الشهداء والأسرى والجرحى ورعاية عائلاتهم واسنادهم والوقوف إلى جانبهم في رأس سلم أولويات حركة حماس.



وقال جبارين إن حماس بذلت وتبذل التضحيات في سبيل تحرير الأسرى وكسر قيود الاحتلال، مشدداً على أن خير عمل يخدم الأسرى هو أن ننتزع حريتهم رغماً عن الصهاينة المحتلين.

جند حول الأقصى

بدوره أكد طارق عمرو منسق الكتلة الإسلامية في جامعة البوليتكنك بالخليل، على ضرورة الحشد لحماية المسجد الأقصى وتوعية الشباب حول المخاطر التي تحيط به.



وأوضح عمرو أن عنوان الأمسية "جند حول الأقصى" جاء للدلالة على أهمية الرباط في المسجد لحمايته من اعتداءات الاحتلال، في ظل ما يتعرض له من انتهاكات.

ودعت الكتلة الإسلامية الشباب لأن يكونوا الدرع الحامي للمسجد المبارك، وأن يواجهوا الحرب الدينية على المقدسات.

يشار إلى أن الأمسية التي نظمتها الكتلة في ساحة جامعة بوليتكنيك الخليل، تخللها إفطار رمضاني والعديد من المسابقات والفقرات الدينية.

وشارك في الأمسية عدد من أهالي الشهداء والأسرى إلى جانب نواب في المجلس التشريعي بينهم رئيس المجلس الدكتور عزيز دويك، وشخصيات وطنية.