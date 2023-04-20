وكالة الرأي الفلسطينية مخطط لتوسيع مستوطنة "جفعات همتوس" شرق القدس 5 أضعاف وكالة الرأي الفلسطينية أسعار المنتجات الزراعية واللحوم في غزة اليوم وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيقل اليوم وكالة الرأي الفلسطينية اشتباكات بطولكرم .. إصابة شاب واعتقالات بالضفة والقدس وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء ربيعية لطيفة حتى الإثنين وكالة الرأي الفلسطينية "المباحث": حققنا نجاحاً كبيراً في منع تداول المفرقعات الخطرة وكالة الرأي الفلسطينية النائب عطون يدعو للحفاظ على وتيرة الرباط في الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يرصد مليارات الشواقل لتطوير مستوطناته بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية الكتلة الإسلامية: الشباب الثائر درع الأقصى في مواجهة الحرب الدينية وكالة الرأي الفلسطينية 80 ألف مصلٍ يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى
أخبار » الأخبار الفلسطينية

اشتباكات بطولكرم .. إصابة شاب واعتقالات بالضفة والقدس

20 نيسان / أبريل 2023 10:59

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة المحتلة - وكالة الرأي:

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات خلال اقتحامات ودهم بمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللها مواجهات واشتباكات مسلحة.

واعتقلت قوات الاحتلال نجل النائب والقيادي في حركة حماس فتحي قرعاوي، من مخيم نور شمس شرق طولكرم.

وداهم جيش الاحتلال منزل النائب قرعاوي بمخيم نور شمس واعتقل نجله حازم، وهو الابن الخامس المعتقل في سجون الاحتلال، علما أنه تم الافراج عن الابن السادس قبل يومين.

كما عاثت قوات الاحتلال خرابًا في منزل العائلة، قبل أن تعتقل حازم، وتقوم بتخريب مركبات للعائلة متوقفة أمام منزلها.

وأصيب شاب بجروح وصفت بالخطيرة بفعل انفجار "كوع" حاول إلقاءه تجاه قوات الاحتلال.

واشتبك المقاومون مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها للمخيم، وأطلقوا صوبها الرصاص.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال سبعة مواطنين بينهم صحفي من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الصحفي أسامة العيسة ونجله جمال، وعدي فتحي عياد، وفادي علي عياد، ومحمد علي مصلح، وأحمد أسعد الصيفي، ومحمد وهيب الحيح، بعد دهم منازلهم وتفتيشها في المخيم، وعاثت في أحد المنازل خرابا.

وداهمت قوات الاحتلال منزل المواطن عثمان زغول في قرية بلدة غرب بيت لحم، واستولت على جميع الأجهزة الخلوية لقاطنيه.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن محمد عمار فريد عيسى، بعد مداهمة منزله وتفتيشه في قرية سالم شرق المدينة.

واقتحمت قوة أخرى قرية دير الحطب شرق نابلس، واعتقلت المواطن زيد عبد اللطيف حسين من منزله بعد تفتيشه.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب عوض رضوان أبو الرب بعد اقتحام ومداهمة منزل ذويه وتحطيم زجاج مركبته، في قربة جلبون بجنين.

وطالت الاعتقالات اعتقلت الأسير المحرر محمد طاهر في كفردان بجنين، اندلعت خلالها مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال على شارع جنين- حيفا.

وشهدت بلدة عارورة شمال غرب رام الله مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال، عقب اقتحامها، واعتقلت المواطن حسام قاسم، والشاب آدم سليمان من قرية بيت عور التحتا غرب المدينة.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب المقدسي خضر سمرين، من منطقة باب العامود.

واندلعت مواجهات أخرى في بلدة أبو ديس شرقي القدس المحتلة، وسط إطلاق مكثف لقنابل الغاز السام، بينما اقتحمت قوات أخرى حي رأس شحادة في مخيم شعفاط.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الوفاء تختتم إفطاراتها الرمضانية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟