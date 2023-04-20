اشتباكات بطولكرم .. إصابة شاب واعتقالات بالضفة والقدس

الضفة المحتلة - وكالة الرأي:

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات خلال اقتحامات ودهم بمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللها مواجهات واشتباكات مسلحة.

واعتقلت قوات الاحتلال نجل النائب والقيادي في حركة حماس فتحي قرعاوي، من مخيم نور شمس شرق طولكرم.

وداهم جيش الاحتلال منزل النائب قرعاوي بمخيم نور شمس واعتقل نجله حازم، وهو الابن الخامس المعتقل في سجون الاحتلال، علما أنه تم الافراج عن الابن السادس قبل يومين.

كما عاثت قوات الاحتلال خرابًا في منزل العائلة، قبل أن تعتقل حازم، وتقوم بتخريب مركبات للعائلة متوقفة أمام منزلها.

وأصيب شاب بجروح وصفت بالخطيرة بفعل انفجار "كوع" حاول إلقاءه تجاه قوات الاحتلال.

واشتبك المقاومون مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها للمخيم، وأطلقوا صوبها الرصاص.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال سبعة مواطنين بينهم صحفي من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الصحفي أسامة العيسة ونجله جمال، وعدي فتحي عياد، وفادي علي عياد، ومحمد علي مصلح، وأحمد أسعد الصيفي، ومحمد وهيب الحيح، بعد دهم منازلهم وتفتيشها في المخيم، وعاثت في أحد المنازل خرابا.

وداهمت قوات الاحتلال منزل المواطن عثمان زغول في قرية بلدة غرب بيت لحم، واستولت على جميع الأجهزة الخلوية لقاطنيه.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن محمد عمار فريد عيسى، بعد مداهمة منزله وتفتيشه في قرية سالم شرق المدينة.

واقتحمت قوة أخرى قرية دير الحطب شرق نابلس، واعتقلت المواطن زيد عبد اللطيف حسين من منزله بعد تفتيشه.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب عوض رضوان أبو الرب بعد اقتحام ومداهمة منزل ذويه وتحطيم زجاج مركبته، في قربة جلبون بجنين.

وطالت الاعتقالات اعتقلت الأسير المحرر محمد طاهر في كفردان بجنين، اندلعت خلالها مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال على شارع جنين- حيفا.

وشهدت بلدة عارورة شمال غرب رام الله مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال، عقب اقتحامها، واعتقلت المواطن حسام قاسم، والشاب آدم سليمان من قرية بيت عور التحتا غرب المدينة.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب المقدسي خضر سمرين، من منطقة باب العامود.

واندلعت مواجهات أخرى في بلدة أبو ديس شرقي القدس المحتلة، وسط إطلاق مكثف لقنابل الغاز السام، بينما اقتحمت قوات أخرى حي رأس شحادة في مخيم شعفاط.