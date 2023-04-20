أسعار صرف العملات مقابل الشيقل اليوم

غزة - وكالة الرأي:

جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيقل اليوم الخميس في الأسواق الفلسطينية على النحو الآتي:

الدولار الأمريكي: 3.65 شيقل

الدينار الاردني: 5.14 شيقل

اليورو الأوروبي: 4.00 شيقل

الجنيه المصري: 0.12 شيقل