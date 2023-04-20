أسعار صرف العملات مقابل الشيقل اليوم

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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20 نيسان / أبريل 2023 11:10
غزة - وكالة الرأي:
جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيقل اليوم الخميس في الأسواق الفلسطينية على النحو الآتي:
الدولار الأمريكي: 3.65 شيقل
الدينار الاردني: 5.14 شيقل
اليورو الأوروبي: 4.00 شيقل
الجنيه المصري: 0.12 شيقل
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