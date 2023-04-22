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الطقس: جو ربيعي والحرارة حول معدلها السنوي العام

22 نيسان / أبريل 2023 10:14

رام الله - وكالة الرأي: ذكرت دائرة الأرصاد الجوية أن الجو يكون اليوم السبت غائما جزئيا إلى صاف، ربيعيا ومعتدلا نهارا غائما إلى غائم جزئي وباردا نسبيا ليلا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج. وأضافت أن الجو يكون هذه الليلة غائما جزئيا إلى صاف، وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج. وغدا الأحد يكون الجو غائما جزئيا ربيعيا لطيفا نهارا وباردا ليلا، خاصة في المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج، فيما يكون يوم الإثنين غائما جزئيا إلى صاف، ربيعيا ومعتدلا نهارا، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج. وأشارت دائرة الأرصاد الجوية إلى أن الجو يكون الثلاثاء المقبل غائما جزئيا إلى صاف، ربيعيا لطيفا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أدنى من معدلها العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
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