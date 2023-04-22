اعتداءات للمستوطنين بالخليل وعراقيل على الحواجز في نابلس

أتلف مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، محاصيل زراعية جنوب الخليل، في حين شددت تلك القوات من إجراءاتها على حواجزها في نابلس.

وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور، إن مستوطنين أطلقوا ماشيتهم في حقول المزارعين على مساحة تقدر بخمسة دونمات في تجمع الزويدين بمسافر يطا، ما أدى إلى إتلاف محاصيل زراعية (قمح وشعير وبرسيم وكرسنة) تعود لعائلة الزويدين، وفق وفا.

وأضاف الجبور أن عراكا بالأيدي دار بين أصحاب الأرض العزل الذي حاولوا إبعاد الماشية، والمستوطنين المسلحين، إلا أن جيش الاحتلال حضر للمكان ووفر الحماية للمستوطنين.

من جانٍ آخر، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، تشديد إجراءاتها على الحواجز العسكرية المنتشرة في محيط نابلس.

وأفاد مصدر محلي أن قوات الاحتلال تواصل إغلاق عدد من الحواجز المحيطة بالمدينة، وتفتيش المركبات، والتدقيق في بطاقات المواطنين.

وأضاف أن حاجزي حوارة وزعترة، جنوب المدينة، شهدا في ثاني أيام عيد الفطر إغلاقات من بعض الجهات، في حين يشهد حاجزا صرة ودير شرف أزمة مرورية، بسبب إعاقة الاحتلال لحركة المواطنين عبرهما في الاتجاهين.

إلى ذلك، اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الصهيوني في مخيم شعفاط، شمال شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر مقدسية أن المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال المخيم، وإطلاقها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.