وكالة الرأي الفلسطينية هيئة المعابر: 10849 مغادراً و19123 وافداً عبر منفذ بيت حانون الأسبوع الماضي وكالة الرأي الفلسطينية اعتداءات للمستوطنين بالخليل وعراقيل على الحواجز في نابلس وكالة الرأي الفلسطينية مقاومون يستهدفون قوات الاحتلال في نابلس وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: جو ربيعي والحرارة حول معدلها السنوي العام وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: ضبط وإتلاف أكثر من 7 أطنان من المواد الغذائية الفاسدة وكالة الرأي الفلسطينية المرور: جهود لإعادة فتح طريق صلاح الدين بعد حادث ذاتي بغزة وكالة الرأي الفلسطينية دعوات لتواصل الرباط في المسجد الأقصى بعد رمضان وكالة الرأي الفلسطينية اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في الشيخ جراح بالقدس وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يأمر بهدم منزلين في رام الله ونابلس وكالة الرأي الفلسطينية إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال لبلدة بيت أمر
أخبار » الأخبار الفلسطينية

اعتداءات للمستوطنين بالخليل وعراقيل على الحواجز في نابلس

22 نيسان / أبريل 2023 01:51

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أتلف مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، محاصيل زراعية جنوب الخليل، في حين شددت تلك القوات من إجراءاتها على حواجزها في نابلس.

وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور، إن مستوطنين أطلقوا ماشيتهم في حقول المزارعين على مساحة تقدر بخمسة دونمات في تجمع الزويدين بمسافر يطا، ما أدى إلى إتلاف محاصيل زراعية (قمح وشعير وبرسيم وكرسنة) تعود لعائلة الزويدين، وفق وفا.

وأضاف الجبور أن عراكا بالأيدي دار بين أصحاب الأرض العزل الذي حاولوا إبعاد الماشية، والمستوطنين المسلحين، إلا أن جيش الاحتلال حضر للمكان ووفر الحماية للمستوطنين.

من جانٍ آخر، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، تشديد إجراءاتها على الحواجز العسكرية المنتشرة في محيط نابلس.

وأفاد مصدر محلي أن قوات الاحتلال تواصل إغلاق عدد من الحواجز المحيطة بالمدينة، وتفتيش المركبات، والتدقيق في بطاقات المواطنين.

وأضاف أن حاجزي حوارة وزعترة، جنوب المدينة، شهدا في ثاني أيام عيد الفطر إغلاقات من بعض الجهات، في حين يشهد حاجزا صرة ودير شرف أزمة مرورية، بسبب إعاقة الاحتلال لحركة المواطنين عبرهما في الاتجاهين.

إلى ذلك، اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الصهيوني في مخيم شعفاط، شمال شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر مقدسية أن المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال المخيم، وإطلاقها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الوفاء تختتم إفطاراتها الرمضانية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟