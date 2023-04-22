وكالة الرأي الفلسطينية هيئة المعابر: 10849 مغادراً و19123 وافداً عبر منفذ بيت حانون الأسبوع الماضي وكالة الرأي الفلسطينية اعتداءات للمستوطنين بالخليل وعراقيل على الحواجز في نابلس وكالة الرأي الفلسطينية مقاومون يستهدفون قوات الاحتلال في نابلس وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: جو ربيعي والحرارة حول معدلها السنوي العام وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: ضبط وإتلاف أكثر من 7 أطنان من المواد الغذائية الفاسدة وكالة الرأي الفلسطينية المرور: جهود لإعادة فتح طريق صلاح الدين بعد حادث ذاتي بغزة وكالة الرأي الفلسطينية دعوات لتواصل الرباط في المسجد الأقصى بعد رمضان وكالة الرأي الفلسطينية اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في الشيخ جراح بالقدس وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يأمر بهدم منزلين في رام الله ونابلس وكالة الرأي الفلسطينية إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال لبلدة بيت أمر
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال يقتحم مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى

22 نيسان / أبريل 2023 04:22

الاحتلال يقتحم مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى
الاحتلال يقتحم مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى

غزة - وكالة الرأي:

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مصلى باب الرحمة، في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن شرطة الاحتلال اقتحمت المصلى وقامت بتخريب التمديدات الكهربائية والإضاءة والسماعات داخله.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الوفاء تختتم إفطاراتها الرمضانية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟