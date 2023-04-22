الاحتلال يقتحم مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مصلى باب الرحمة، في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى المبارك.
وأفادت مصادر مقدسية، بأن شرطة الاحتلال اقتحمت المصلى وقامت بتخريب التمديدات الكهربائية والإضاءة والسماعات داخله.
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22 نيسان / أبريل 2023 04:22
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مصلى باب الرحمة، في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى المبارك.
وأفادت مصادر مقدسية، بأن شرطة الاحتلال اقتحمت المصلى وقامت بتخريب التمديدات الكهربائية والإضاءة والسماعات داخله.
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