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قوات الاحتلال تقتحم أريحا فجر اليوم

24 نيسان / أبريل 2023 09:23

الضفة المحتلة-الرأي:

اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، مدينة أريحا ومخيم عقبة جبر، وسط اندلاع مواجهات عنيفة.
وأكدت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عقبة جبر وانتشرت في أزقته واعتلت أسطح بعض المنازل كما اقتحمت مدينة أريحا وانتشرت في عدة أحياء منها.

وشهدت مدينة اريحا ومخيم عقبة جبر مواجهات عنيفة أطلق خلالها جنود الاحتلال الاعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز، تجاه المواطنين.

وتواصل قوات الاحتلال، إغلاق جميع مداخل أريحا لليوم الثالث على التوالي، وتنصب حواجز عسكرية على كافة مداخلها وتعيق حركة المواطنين.
 

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