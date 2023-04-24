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الاحتلال يعتقل شابا من طوباس

24 نيسان / أبريل 2023 06:45

الضفة المحتلة- وكالة الرأي :

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، شابا من بلدة طمون جنوب طوباس.

وأكد مدير نادي الأسير "كمال بني عودة"، أن الاحتلال اعتقل الشاب أمين ياسين عبد الفتاح بشارات (22 عاما)، أثناء مروره عبر بوابة البقيعة الحديدية.
 

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