تعرف على مضاعفات القلق النفسى.. أهمها آلام الرأس

مضاعفات القلق النفسى كثيرة، ومحتملة لأولئك الذين يعانون من هذا الاضطراب الذى يحتاج إلى علاج ومتابعة، وتسوية نفسية وعلاجية، وهو ما يجعل مضاعفات القلق النفسى بالغة الخطورة، فى حال عدم خضوع مرضاه للعلاج السريع للتخلص من أعراضه وتطوراته.

مضاعفات القلق النفسى

مضاعفات القلق النفسى يبرزها تفصيلا الدكتور محمد عادل، قائلا: إن القلق النفسى اضطراب يحتاج للعلاج والاكتشاف السريع، فأغلب مضاعفات القلق النفسى تصيب صاحبها نتيجة التأخر فى اكتشاف المرض، أو عدم الرغبة فى الخضوع للعلاج لأى سبب كان، سواء نابع من داخله أو من المحيطين به أو بسبب أن علاج القلق النفسى يحتاج للصبر والدعم الدائم للمريض به.

أبرز مضاعفات القلق النفسى

وأوضح أن الكثير من المضاعفات للقلق النفسى تهدد صاحبها لذا عليه أن يحذرها، وتكون بمثابة الحافز لتعزيز رغبته فى العلاج:

العزلة الناتجة عن فشل علاقات المريض بالقلق النفسى بمن حوله، وسرعة غضبه وكثرة نوبات.

الاكتئاب الناتج عن العزلة وبعد الآخرين عن مساندته نتيجة القلق الدائم الذى يعانيه والخوف ونوبات الهياج والعصبية.

تدمير علاقاته الاجتماعية بمن حول والمساندين له.

تدمير علاقاته العاطفية مع الطرف الآخر من العلاقة.

تدمير علاقته بأطفاله، ويمكن للطفل أن يرث مشكلة القلق النفسى منه نتيجة تعامله المباشر مع والده المريض.

تكرار نوبات العصبية والخوف المبالغ فيه.

كثرة إقباله على تعاطى العقاقير المهدئة والمسكنات.

تكرار إصابته الدائمة بآلام الرأس المزعجة التى تزيد عصبيته.

الإصابة باضطرابات معوية دائمة.

الإصابة بالهزلان والضعف والحزن الدائم.

الإصابة بالأرق أو النوم الزائد واضطرابات فترات النوم.

الإصابة بآلام بأسنانه على الدوام، نتيجة الضغط عليها أثناء النوم.