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منها عسر الهضم

4 أضرار لتناول الكعك بكميات كبيرة في عيد الفطر

25 نيسان / أبريل 2023 09:26

4 أضرار لتناول الكعك بكميات كبيرة في عيد الفطر
4 أضرار لتناول الكعك بكميات كبيرة في عيد الفطر

يتناول الكثر من الناس بكميات كبيرة  خلال فترة عيد الفطر وبعدها الكعك بأنواعه ، وذلك بعد صيام شهر كامل، ما يشكل خطرًا كبيرًا على الصحة.

ولقد اعتاد  الجهاز الهضمي لكل انسان  على نمط معين من الطعام المختلف بواقع مرتين في اليوم، موضحًا أن ذلك قد يتسبب في العديد من الأضرار الصحية للإنسان.

وتستعرض «الوطن» أبرز الأضرار الصحية الناتجة عن تناول كعك العيد بكميات كبيرة بعد انقضاء شهر رمضان 2021.

1- الإصابة بالتلبك المعوي وعسر الهضم، تنتج بسبب تناول كعك العيد بأنواعه وبكميات كبيرة لما يحتويه من دهون وسكريات ومسلي ودقيق، وكلها مكونات تشكل خطرًا على صحة الإنسان.

2- الإكثار من تناول الكعك يزيد من نسبة السكر في الدم، حيث يسبب إجهادًا كبيرًا للبنكرياس، ومن ثم يؤثر سلباً على مرضى السكري.

3- يخزن الجسم الدهون التي تحتويها حلوى العيد على هيئة كوليسترول وشحوم، ما يسبب مشاكل لمرضى القلب والكبد.

4- الإفراط في تناول كعك العيد والبسكويت وكذلك المعجنات مثل «الكيك» و«البيتي فور»، يؤثر سلبًا على مرضى القولون، لأنه يتسبب في حدوث ارتجاع في المريء، والشعور بالانتفاخ، لامتلاء المعدة بالمواد الدهنية التي تعوق عملية الهضم.

وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية، التابع لوزارة والتعليم العالي والبحث العلمي، كشف عن أن يوم الخميس الموافق 13 مايو الجاري أول أيام عيد الفطر المبارك 2021، وذلك وفقًا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد، موضحًا أن شهر رمضان سيكون كاملًا (30 يومًا).

وفي سياق منفصل، أكدت وزارة التعليم العاليم والبحث العلمي، أنه تم تكثيف الإجراءات الاحترازية في جميع الجامعات، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا والحفاظ على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

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