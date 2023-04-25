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ريال مدريد يخطف اكتشاف الليغا قبل عمالقة أوروبا

25 نيسان / أبريل 2023 09:49

ريال مدريد يخطف اكتشاف الليغا قبل عمالقة أوروبا
ريال مدريد يخطف اكتشاف الليغا قبل عمالقة أوروبا

قالت مصادر صحافية إسبانية،  إن  ريال مدريد أغلق صفقة مستقبلية بوزن الذهب، بعد توصل الرئيس فلورنتينو بيريز إلى اتفاق مع نظيره في نادي سيلتا فيغو، لنقل جوهرة الليغا إلى “سانتياغو بيرنابيو”، كجزء من خطة تعويض الثنائي لوكا مودريتش وتوني كروس في المستقبل غير البعيد.

ونقلت الصحف والمواقع العالمية عن “سبورت” الكاتالونية، أن رئيس النادي الميرينغي، أحسن استغلال مباراة فريقه ضد السيلتا، لرسم خطة انتقال لاعب الوسط الشاب غابرييل فيغا إلى مدينة “فالديبيباس”، قبل أن ينقض عليه واحد من عمالقة الدوري الإنكليزي أو باريس سان جيرمان، أو تحدث قفزة في قيمته السوقية، بعد ظهوره اللافت مع فريقه هذا الموسم.

وذكر التقرير، أن بيريز نجح في إقناع رئيس سيلتا فيغو، بإتمام الصفقة مقابل رسوم تُقدر بنحو 40 مليون يورو، ستدفع بنظام التقسيط، على أن يبقى صاحب الـ20 عاما في “بالايدوس” لنهاية الموسم المقبل على سبيل الإعارة، منها يواصل المضي قدما في اكتساب الخبرات اللازمة قبل ارتداء القميص الأبيض الثقيل، ومنها الظفر بصفقة مستقبلية في نفس مركز مودريتش وكروس، مع احتمال خروجهما منتصف العام 2024.

وأبلى اليافع العشريني بلاء حسنا في الدوري الإسباني هذا الموسم، بإمكاناته الهائلة وأناقته في الاستحواذ على الكرة، وضرب دفاعات الخصوم بلمساته السحرية، فضلا عن حدته وشراسته في الثلث الأخير من الملعب، بتوقيعه على 9 أهداف من مشاركته في 28 مباراة، كأفضل معدل تهديفي للاعب على مستوى الليغا، شارك في 1000 دقيقة أو أقل، الأمر الذي جعله يخطف أنظار أندية بحجم ليفربول ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان.

وتتوافق مواصفات فيغا مع سياسة ريال مدريد في السنوات القليلة الماضية، بالأحرى في عصر تضخم أسعار وأجور النجوم والمشاهير، بالتركيز على استقطاب ألمع المواهب الخام من كل أنحاء العالم، وبالأخص كوكب البرازيل، وذلك مقابل نصف تكاليف الصفقات السوبر، على غرار فينيسيوس جونيور، رودريغو غوس، فيدريكو فالفيردي، كامافينغا، تشواميني وآخرون مع فريق الرديف أو في اختبار خارجي على سبيل الإعارة، أما الصفقات الكبرى، فأصبحت تقتصر على الهدايا المجانية، آخرهم ديفيد آلابا وأنطونيو روديغر.

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