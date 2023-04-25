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اقتحام مصلّى باب الرحمة

مستوطنون يقتحمون الأقصى واعتقال حارس وفتاة تركية من باحاته

25 نيسان / أبريل 2023 09:54

القدس المحتلة - الرأي:

اقتحم مستوطنون متطرفون صباح اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات وشرطة الاحتلال.

وقالت مصادر مقدسية إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في ساحاته، وتلقوا شروحاتٍ عن "الهيكل" المزعوم.

وأشارت إلى اعتقال قوات الاحتلال حارس المسجد الأقصى المبارك جاد الله الغول، عقب اعتداء قوات الاحتلال على سيدة قرب باب الرحمة ومحاولته الدفاع عنها.

وبالتزامن مع اقتحامات المستوطنين قامت قوات الاحتلال باقتحام مصلّى باب الرحمة في المسجد الأقصى، ومصادرة هويات المرابطين فيه، واعتقال شابة تركية من المصلى.

وتفرض قوات الاحتلال إجراءات مشددة في محيط المسجد والبلدة القديمة، تستهدف المقدسيين بالاعتداءات وعرقلة تنقلهم.

ويتعرض الأقصى لاقتحامات يومية من قبل المستوطنين، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، وتقسيمه زمانيًّا ومكانياً.

 

 

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