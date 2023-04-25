بكيرات يحذر من محاولة إسرائيلية لتغيير واقع مصلى الرحمة

القدس المحتلة - وكالة الرأي:

حذر رئيس أكاديمية الأقصى للوقف والتراث الشيخ ناجح بكيرات، من محاولات الاحتلال الحثيثة لتغيير الواقع التاريخي والديني لمصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى المبارك.

وأوضح بكيرات، في تصريح صحفي، أن حكومة الاحتلال تسير وفق سياسة متدرجة، تهدف للسيطرة على الأقصى، مضيفاً أن استهداف الاحتلال لمصلى باب الرحمة، يهدف إلى تغيير واقعه التاريخي والديني.

وذكر أنّ الاحتلال الصهيوني يهدف لإفراغ مصلى باب الرحمة من المرابطين والمعتكفين، ليتمكن من البدء بمشروعه التهويدي، مشدداً على أهمية زيادة المعرفة تجاه قضية القدس والأقصى.

وبيّن أن النهوض المعرفي لأبناء شعبنا الفلسطيني فاجأ الاحتلال الصهيوني، مؤكداً أن إرداة شعبنا انتصرت على الاحتلال الصهيوني.

ودعا بكيرات العلماء أن يتبنوا كيفية استنهاض الأمتين العربية والإسلامية، تجاه قضية القدس والمسجد الأقصى المبارك.

يشار إلى أن الشبان أدوا صلاة المغرب مساء اليوم، في مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى، تلبية للدعوات لحمايته بعد اعتداءات الاحتلال عليه.

ودعت شخصيات وجهات مقدسية، الفلسطينيين لأداء صلاتي المغرب والعشاء اليوم في مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى، مؤكدة أن الدعوات جاءت من أجل الدفاع عنه وحمايته من مخططات الاحتلال والمستوطنين.

وأهابت بالمواطنين وكل من يستطيع الوصول إلى المسجد الأقصى، بالحشد والمشاركة في الصلاة، لحماية المصلى والمسجد من أطماع الاحتلال واقتحام المستوطنين.

وللمرة الثالثة خلال يومين اقتحمت شرطة الاحتلال صباحًا مصلى باب الرحمة، وخرّبت كافة محتويات المصلى وتمديدات الكهرباء الجديدة، تزامنًا مع منع المصلين من الدخول إليه أو الاقتراب من محيطه.