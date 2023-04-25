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وزارة الأسرى: الاحتلال يفرج عن أسير من خان يونس

25 نيسان / أبريل 2023 10:06

خان يونس - وكالة الرأي :

قالت وزارة الأسرى والمحررين، إن سلطات الاحتلال ستفرج عن حسن سليمان أبو مصطفى من محافظة خان يونس.

وذكرت في تصريح وصل "وكالة الرأي" اليوم أن الاحتلال سيفرج عن الأسير أبو مصطفى، بعد اعتقال دام 18 شهراً.

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