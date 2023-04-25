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إصابة مستوطن بعملية إطلاق نار شمال رام الله

25 نيسان / أبريل 2023 10:10

رام الله - وكالة الرأي:

أصيب مستوطن إسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، في عملية إطلاق نار استهدفت مجموعة من المستوطنين قرب مفترق عيون الحرامية شمال رام الله بالضفة الغربية.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن عملية إطلاق النار استهدفت مجموعة من المستوطنين كانوا يشاركون في عداء تنافسي بذكرى قتلى دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد موقع "ريشت كان" الإسرائيلي، أن قوات الاحتلال تطارد مركبة تاكسي فلسطيني نفذت منها العملية.

واستنفرت قوات الاحتلال في محيط مكان عملية إطلاق النار، ونصبت عددًا من الحواجز، وأغلقت حاجز عطارة شمال رام الله، وبوابة الجلزون الواصلة مع مدينة البيرة.

وتواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، وأسفرت عن وقوع 9 إصابات في صفوف جنود الاحتلال والمستوطنين.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطي" 16 عملاً مقاوماً، توزعت ما بين عملية دهس واحدة، و4 عمليات إطلاق نار، وتفجير عبوة ناسفة واحدة، إلى جانب مواجهات مع الاحتلال وإلقاء حجارة في 10 نقاط بالضفة الغربية.

وأصيب 8 مستوطنين، أمس الاثنين، في عملية دهس بطولية وقعت في سوق "محانيه يهودا" بالبلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، بينها حالة خطيرة للغاية.

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