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المدهون : معرض "نتنفس حرية" يجسد معاناة الأسرى وصمودهم داخل السجون

25 نيسان / أبريل 2023 10:32

المدهون
المدهون

غزة - وكالة الرأي:

 أكد وكيل وزارة الأسرى والمحررين بهاء المدهون، أن معرض "نتنفس حرية" يجسد معاناة الأسرى داخل سجون الاحتلال وحالة الصمود الأسطوري والإبداع للأسرى من خلال العديد من الزوايا والجوانب التي يحتويها المعرض، والتي تكشف عن إصرار الأسرى على الحياة والنهوض والإبداع والتميز رغم كل إجراءات الاحتلال الهادفة لقتلهم نفسيا وجسديا.

 وأوضح المدهون، أن رسالة المعرض واضحة للكل الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية، مشيرا إلى أن قضية الأسرى بحاجة إلى مزيد من الجهد والعمل ليتنفس الأسرى الحرية الحقيقية في الهواء الطلق بعيدا عن أصوات السلاسل والأسلاك الشائكة.

وذكر أن المشاركة الواسعة لقيادات الشعب الفلسطيني وفصائله في افتتاح المعرض تؤكد حالة الوحدة الحقيقية خلف قضية الأسرى، وتؤكد أن قضية الأسرى هي التي يجتمع حولها الكل الفلسطيني بشكل موحد، داعياً أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة لزيارة المعرض للاطلاع عن قرب عن حياة الأسرى ومعاناتهم وإبداعهم وتميزهم، خاصة وأن المعرض جاء بدعوة ومتابعة من الحركة الوطنية الأسيرة.

 تجدر الاشارة أن افتتاح المعرض الوطني النوعي الكبير" نتنفس حرية" على أرض الشاليهات بمدينة غزة يأتي ضمن فعاليات يوم الأسير الفلسطيني تحت رعاية الحركة الوطنية الأسيرة والمؤسسات العاملة في مجال الأسرى، والذي يشمل زوايا متنوعة ومشاهد حصرية من داخل السجون.

 شاركت وزارة الأسرى والمحررين بعدة زوايا في المعرض من أهمها صور تجسد أشكال التعذيب التي يتعرض لها الأسرى في سجون الاحتلال، وكتب تجسد الابداعات الأدبية للأسرى .

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