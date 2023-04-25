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الاحتلال أخطر بهدم منشآت سكنية

مستوطنون يقيمون حظيرة في الأغوار الشمالية

25 نيسان / أبريل 2023 10:33

الاحتلال يخطر بهدم منشآت سكنية ومستوطنون يقيمون حظيرة في الأغوار الشمالية
الاحتلال يخطر بهدم منشآت سكنية ومستوطنون يقيمون حظيرة في الأغوار الشمالية

الأغوار المحتلة - وكالة الرأي:

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، بهدم منشآت سكنية لأحد المواطنين في خربة حمصة التحتا بالأغوار الشمالية.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس معتز بشارات، بأن الاحتلال أخطر بهدم غرفتين سكنيتين جدرانهما من الطوب ومسقوفتين بألواح "الزينكو"، إضافة إلى حمام، تعود ملكيته للمواطن جعفر عبد الباسط بشارات.

وفي سياق آخر، أقام مستوطنون حظيرة أبقار في الساكوت بالأغوار الشمالية.

وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن المستوطنين أقاموا حظيرة أبقار في سهل الساكوت، وتركوا أبقارهم ترعى في المكان، معربا عن خوفه أن تكون هذه نواة لبؤرة استيطانية رعوية.

وتنتشر في عدة مناطق بالأغوار الشمالية عشر بؤر استيطانية معظمها بؤر استيطانية رعوية، وهو ما يسمى "الاستيطان الرعوي"، ويستولي بموجبها المستوطنون على آلاف الدونمات من الأراضي الرعوية، ويمنعون رعاة الماشية الفلسطينيين من رعي مواشيهم فيها.

 

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