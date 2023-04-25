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"الشباب والثقافة" تختتم حملة "نحن معكم" لزيارة أبناء الأسرى

25 نيسان / أبريل 2023 10:56

غزة - وكالة الرأي

اختتمت الهيئة العامة للشباب والثقافة بغزة، والمركز الثقافي الماليزي، حملة "نحن معكم"، والتي تم خلالها تنفيذ زيارات على أبناء الأسرى في سجون الاحتلال، وذلك بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، وقرب حلول عيد الفطر السعيد.

وضم الوفد الزائر، رئيس الهيئة الأستاذ أحمد محيسن، وعدد من المدراء العامون في الهيئة وممثلين عن وزارة الأسرى والمركز الثقافي الماليزي.

وأوضح رئيس الهيئة الأستاذ أحمد محيسن أن الحملة جاءت انطلاقًا من دعم الهيئة لقضية الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال، والوقوف إلى جانب عائلاتهم وأطفالهم من خلال تنفيذ برامج متنوعة من شأنها التخفيف عنهم وإدخال الفرح والسرور إلى قلوبهم وتعويضهم عن جزء من الحرمان والألم الذي يعانونه بفعل الغياب القسري لآبائهم داخل السجون.

وأشار إلى أنه تم من خلال الحملة تنفيذ (36) زيارة لأسر الأسرى في سجون الاحتلال في كافة محافظات قطاع غزة، وتقديم مجموعة من الهدايا والألعاب للأطفال إضافة إلى حلوى العيد.

وقدم محيسن التهنئة الحارة لأبناء الأسرى وعائلاتهم بمناسبة اقتراب حلول عيد الفطر السعيد، متمنيًا أن تكتمل فرحة حلول العيد في العام القادم بتحرير كافة الأسرى من سجون الاحتلال.

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