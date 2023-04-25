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هندي يعود إلى منزله بعد عامين من إعلان وفاته بفيروس كورونا

25 نيسان / أبريل 2023 10:58

هندي يعود إلى منزله بعد عامين من إعلان وفاته بفيروس كورونا
هندي يعود إلى منزله بعد عامين من إعلان وفاته بفيروس كورونا

عاد رجل أدّى أفراد أسرته الطقوس الأخيرة بعد إعلان وفاته بسبب إصابته بفيروس كورونا في أحد المستشفيات، إلى منزله بعد عامين، في منطقة دار بولاية ماديا براديش، الهند.

قال أحد أفراد الأسرة إن أفراد عائلة كامليش باتيدار، البالغ من العمر 35 عامًا، فوجئوا يوم السبت، عندما طرق باب منزل خالته في قرية كارودكالا حوالي الساعة السادسة صباحًا، أي بعد عامين تقريبًا من إعلان وفاته.

أصيب كامليش باتيدار بالمرض خلال موجة فيروس كورونا الثانية. وتم نقله إلى المستشفى وبعد ذلك بفترة وجيزة، أعلن الأطباء وفاته. وقال ابن عمه موكيش باتيدار للصحفيين يوم السبت بعد أن سلم المستشفى "الجثة" لهم أدى أفراد الأسرة الطقوس الأخيرة. قال ابن عمه "الآن، عاد إلى المنزل لكنه لم يكشف عن أي شيء حول مكان إقامته خلال هذه الفترة أو ماذا حدث".

قال رام سينغ راثور، المسؤول عن مركز شرطة كانوان، إن كامليش باتيدار عانى من عدوى فيروس كورونا في عام 2021 وتم نقله إلى مستشفى في فادودارا (غوجارات)، وفقًا لأفراد الأسرة. لكن أعلن الأطباء وفاته بسبب الإصابة بفيروس كورونا وبعد ذلك أدى أفراد الأسرة الطقوس الأخيرة ودفنوا الجثة التي قدمتها لهم المستشفى في فادودارا ثم عادوا إلى قريتهم، على حد قوله.

قال راثور إن أفراد الأسرة عرفوا أنه كان على قيد الحياة فقط، عندما عاد إلى منزل العائلة يوم السبت. وقال مسؤولون إن الأمر سيتضح بعد إدلاء كاملش باتيدار بتصريح يكشف اللغز وراء هذه الواقعة الغريبة وأين قضى العامان المنصرمان.

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