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رقائق فطور نستله تدخل عالم الميتافيرس

25 نيسان / أبريل 2023 11:11

رقائق فطور نستله تدخل عالم الميتافيرس
رقائق فطور نستله تدخل عالم الميتافيرس

أطلقت "سيريال بارتنرز وارلد وايد" Cereal Partners Worldwide ، المصنّعة لمجموعة منتجات رقائق الفطور من نستله، تجربة تفاعلية في عالم الميتافيرس للارتقاء بتجارب المستهلكين إلى آفاق جديدة.

تشمل تجربة الميتافيرس الجديدة افتتاح نادي "نستله سيريالز ميتاكلوب"Nestlé Cereals Metaclub  ، والذي يستقبل المستخدمين ضمن مساحة واسعة تضم عشر وجهات فريدة في عالم "ديسينترالاند". ويتيح للمستخدمين فرصة خوض العديد من المسابقات الخاصة بالاستدامة، والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) وفرصة الحصول على المكافآت، بالاضافة الى ردهة رقمية تابعة لمنصة "أنغامي" تتيح للمستخدمين تشغيل قوائم أغاني مخصصة مع الحصول على عضوية "أنغامي بلس" مجانية.

وفي هذا السياق قال نعمة الله يونس، الرئيس التنفيذي للأعمال في "سيريال بارتنرز وارلد وايد " لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "نحن نطمح دائماً بجعل الفطور أفضل، ومتحمسون لكوننا اليوم أول شركة لإنتاج رقائق الفطور تدخل عالم الميتافيرس، بهدف توفير تجارب غامرة تتيح للمستهلكين فرصة الاستمتاع والتفاعل مع علاماتنا التجارية وزيادة الوعي بمواضيع الاستدامة من خلال التجارب المخصصة بذلك."

من جانبه، قال بهاء بالمنى، مدير العلامة التجارية "سيريال بارتنرز وارلد وايد " في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: " يوفر نادي ’نستله سيريالز ميتاكلوب‘ قناةً فريدةً للتفاعل مع الأجيال الشابة والتواصل معهم وتعريفهم بمواضيع الاستدامة من خلال خوض تجربة شاملة ومشوقة."

وقال قصي السطري، رئيس شراكات التوزيع في "أنغامي": "نحن في أنغامي نؤمن في الابتكار كأداة لمنح عملاءنا تجارب ترفيهية فريدة تعزز الأثر الايجابي في المجتمع، وهذه المبادرة هي نموذج رائع يجمع الابتكار والاستدامة."

وللتركيز على قضية الزراعة التجديدية، تعاونت نستله مع Rainforest Alliance (تحالف الغابات المطيرة) من أجل ابتكار ركن مخصص للغابات المطيرة في نادي "نستله سيريالز ميتاكلوب" بهدف تعزيز الوعي بمشاريع الاستدامة والتحفيز على التبرع لها، وأضافت نستلة إلى النادي منطقة مخصصة لمشاريع الكاكاو لتسليط الضوء على أساليب إنتاج الكاكاو بمسؤولية، وقدمت أيضاً مصنعاً افتراضياً لرقائق الفطور يحاكي مصنع نستله كاراكابي في تركيا، لتبين كيفية تحقيق كفاءة عالية في استخدام الطاقة المتجددة.

للانضمام إلى نادي "نستله سيريالز ميتاكلوب"، يمكن لزوار الموقع اختيار صورهم الرمزية المفضلة لبدء استكشاف هذه المساحة الفريدة.

تنتج "سيريال بارتنرز وارلد وايد " عدد من أشهر منتجات رقائق الفطور في العالم، ويشمل ذلك نسكويك® وتشيريوس®وليون®وكوكو كرانش® وغيرها.

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