الاحتلال يستهدف مركبة ويغلق طرقاً عديدة شمال رام الله

رام الله - وكالة الرأي:

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، الرصاص الحي صوب مركبة قرب قرية عين سينيا شمال رام الله، وأغلقت عدة طرق.

وأفادت مصادر محلية، بأنّ قوات الاحتلال لاحقت مركبة عمومية، وأطلقت النار باتجاهها، وأرغمت ركابها على النزول، وقامت بتفتيشها.

وفي السياق، أغلقت قوات الاحتلال البوابة الحديدية المؤدية إلى مخيم الجلزون، ومنعت مركبات المواطنين من الدخول أو الخروج من المنطقة.

كما أغلق الاحتلال المنطقة الممتدة من عيون الحرامية، حتى دوار عين سينيا، وسط انتشار مكثف لجيش وشرطة الاحتلال، وتفتيش دقيق للمركبات.

وأغلقت قوات الاحتلال مدخل البيرة الشمالي، ما تسبب بأزمة مرورية في المكان، فيما نصبت حواجز قرب قرية النبي صالح، ومستوطنة "عطيرت"، ومستوطنة "حلميش"، شمال غرب مدينة رام الله، وتواجد مكثف قرب جسر دير دبوان، وعلى مداخل حزمة وجبع شمال القدس .

وصباح اليوم، أصيب مستوطن، بجراحٍ طفيفة في عملية إطلاق نار قرب مفرق عيون الحرامية شمال رام الله بالضفة المحتلة.

وبحسب إعلام العدو، فإنّ عملية إطلاق نار حدثت من سيارة مسرعة قرب عيون الحرامية برام الله، معلنًا إصابة مستوطن في العملية، دون المزيد من التفاصيل.