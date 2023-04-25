وكالة الرأي الفلسطينية مرافق رفح تستقطب أكثر من 35 ألف زائر خلال عيد الفطر وكالة الرأي الفلسطينية رقائق فطور نستله تدخل عالم الميتافيرس وكالة الرأي الفلسطينية المـرور: 6 إصابات في 8 حوادث سـير خلال الـ 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية 5 أعوام على استشهاد الصحفي أحمد أبو حسين وكالة الرأي الفلسطينية هندي يعود إلى منزله بعد عامين من إعلان وفاته بفيروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تختتم حملة "نحن معكم" لزيارة أبناء الأسرى وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2514) الثلاثاء 25/4/2023 وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقيمون حظيرة في الأغوار الشمالية وكالة الرأي الفلسطينية المدهون : معرض "نتنفس حرية" يجسد معاناة الأسرى وصمودهم داخل السجون وكالة الرأي الفلسطينية إصابة مستوطن بعملية إطلاق نار شمال رام الله
أخبار » عجائب وطرائف

روبوت يعيد تدوير 200 ألف هاتف خلال ساعة

25 نيسان / أبريل 2023 11:16

روبوت يعيد تدوير 200 ألف هاتف خلال ساعة
روبوت يعيد تدوير 200 ألف هاتف خلال ساعة

أجرت شركة أبل للتكنولوجيا تطويراً على روبوتين لا يوجد سوى اثنين منهما في العالم من نوع Daisy، أحدهما في أوستن، تكساس والآخر في بريدا بهولندا، حيث يمكن لكل منهما إعادة تدوير ما يصل إلى 200 هاتف ذكي في الساعة.

يمكن للروبوت استعادة المكونات المختلفة لأجهزتها من أجل إعادة تدويرها.

 يتم تحديثه بانتظام، وهو الآن قادر على التعرف إلى 23 طرازاً مختلفاً من منتجات أبل.

ويتكون الروبوت من أذرع مفصلية، كل منها مخصص لخطوة في تفكيك الهاتف الذكي. كل شيء يتم على خط تفكيك صغير داخل منطقة آمنة ومغطاة بالزجاج، تمكنّا من رؤية ديزي في العمل في بريدا الهولندية.

يخضع كل هاتف ذكي لإجراء دقيق للغاية. يبدأ بتحديد الطراز (من آيفون 5 إلى 12) متبوعاً بفصل الشاشة عن باقي المكونات.

 يتم بعد ذلك فتح الجهاز، ويمكن لـ Daisy إزالة بطاريته. هذه العملية صعبة؛ لأن بطارية آيفون مثبتة في مكانها بواسطة غراء قوي. للتخلص من هذا، يجب تسليط هواء بارد عليه لعدة ثوانٍ. 

يمكن بعد ذلك استعادة البطارية دون تلف، بعد ذلك، تتم إزالة مسامير الجهاز المختلفة من أجل فصل واستعادة كل مكون. ثم تسقط هذه على حزام ناقل يؤدي إلى المخرج، حيث يتولى عامل بشري فرز كل هذه النفايات في صناديق مخصصة كبيرة، وهذه هي الطريقة التي يتم بها تفكيك آيفون بالكامل كل 18 ثانية.

والنتيجة هي سلسلة من الصناديق الكبيرة؛ حيث يتم جمع الشاشات والبطاريات والكاميرات الأمامية والخلفية والموصلات، وما إلى ذلك بشكل منفصل. 

سيتم بعد ذلك إرسالها إلى شركاء مختلفين في أنحاء العالم، من أجل إعادة تدويرها وإعادة طرحها في السوق.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الوفاء تختتم إفطاراتها الرمضانية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟