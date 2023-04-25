الاقتصاد تنظم جولات تفقدية على مصانع الحلويات والمكسرات والحلقوم

غزة- وكالة الرأي

نظمت الإدارة العامة للصناعة في وزارة الاقتصاد الوطني جولات تفقدية على مصانع الحلويات والمكسرات والحلقوم في محافظتي غزة وخانيونس.

بدوره، قال مدير عام الإدارة العامة للصناعة م. جمال مطر، أن الجولات تأتي استعداداً وتحضيراً لموسم عيد الفطر السعيد، ومتابعة المنتجات التي يكثر استخدامها خلال أيام العيد.

وأكد مطر، أن الهدف من الجولات التأكد من وفرة الانتاج المحلي من المنتجات المخصصة للعيد ومتابعة مدى مطابقتها للمواصفات الفلسطينية مع ضرورة أن يكون سعرها مناسب للمواطنين.

وأوضح مطر، أن طواقم الإدارة العامة للصناعة بذلت جهودا كبيرة خلال شهر رمضان في متابعة المصانع وخطوط انتاجها والمواد الخام المستخدمة في عملية الإنتاج وصولا لمنتج محلي وطني ذو جودة عالية.

من جهته، قال عمار النقلة مدير محمصة الدمشقي، أن الانتاج هذا العام من المكسرات وفير والاسعار في متناول المواطنين ولم يتم رفعها.

وأضاف أن مصنعه ينتج انواع مختلفة من المكسرات، شاكرا وزارة الاقتصاد لمراقبتها ومتابعتها الدائمة للمنتجات التي يتم تصنيعها داخل المصانع.

وأشاد صاحب مصنع اليازوري للحلويات محمد اليازوري، بجهود الوزارة في متابعة منتجه الذي وصفه بأن ذو جودة عالية وسعيه المحافظة على ذلك من أجل أن يلقى رواجا في السوق وقبول للمواطنين.

