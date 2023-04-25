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حلواني تدعو للرباط في مصلى باب الرحمة وإعمار الأقصى

25 نيسان / أبريل 2023 02:18

مصلى باب الرحمة
مصلى باب الرحمة

القدس المحتلة - وكالة الرأي:

دعت المرابطة المقدسية هنادي حلواني، أبناء شعبنا الفلسطيني وأهالي القدس إلى مواصلة الرباط في مصلى باب الرحمة وإعمار المسجد الأقصى، لإحباط مخططات الاحتلال وعدوانه المتواصل بحق المقدسات الإسلامية.

وقالت حلواني: "لا تتركوا مصلى الرحمة فارغاً فيستفرد فيه المحتل"، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت المصلى صباح اليوم، وصادرت هويات المرابطين فيه، ضمن محاولاتها لتخوفيهم وإرهابهم.

ولفتت إلى أن الاعتقال الهمجي من قبل قوات الاحتلال والذي تعرضت له فتاة تركية اليوم، جاءت لترابط في مصلى باب الرحمة منذ شهرين.

وذكرت أن "مصلى الرحمة فتح بأيديكم ولا زال إعماره بأيديكم ومهمتكم أنتم، فاعمروه بالصلوات الخمس وفي كل الأوقات، ولا تتركوه خالياً أبداً، وأضيؤه في الظلمة بنور القرآن وبركة الذكر والرباط فيه في كل لحظة وفي كل حين".

وشددت على أن "المسجد الأقصى المبارك خط أحمر لا يجوز تجاوزه، ومن يتجرأ عليه ستحرقه النار التي أشعلها".

وحذر مراقبون في مدينة القدس المحتلة، من مخاطر وتداعيات الاستهداف المتواصل لمصلى باب الرحمة والمسجد الأقصى المبارك، وما يحاول الاحتلال من فرض مخططات تهويدية فشل في تحقيقها سابقاً.

ودعت شخصيات وجهات مقدسية الفلسطينيين لأداء الصلاة في مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى، لحمايته من مخططات الاحتلال والمستوطنين.

وأهابت بالمواطنين وكل من يستطيع الوصول إلى المسجد الأقصى، بالحشد والمشاركة في الصلاة، لحماية المصلى والمسجد من أطماع الاحتلال واقتحام المستوطنين.

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