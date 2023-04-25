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الاحتلال يعتقل مواطنين من طوباس على حاجز "الحمرا "

25 نيسان / أبريل 2023 08:24

أرشيف
أرشيف

طوباس - وكالة الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، شابين من مدينة طوباس.

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين أحمد زياد أنيس صوافطة (22 عاماً)، وفراس حسين أحمد دراغمة (23 عاماً)، أثناء مرورهما على حاجز الحمرا العسكري في الأغوار.

يذكر أن قوات الاحتلال تواصل تشديد إجراءاتها العسكرية على حاجز الحمرا المقام على أراضي الأغوار لليوم الـ ـ18 على التوالي.

وتشمل الإجراءات إيقاف مركبات المواطنين وتفتيشها، والتدقيق في البطاقات الشخصية لراكبيها، وإعاقة وصولهم إلى أماكن عملهم ومزارعهم.

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