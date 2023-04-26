5 أسباب محتملة لـ آلام الصدر.. متى تلجأ للطبيب؟

الثقل والضغط في الصدر قد يعنيان أشياء كثيرة، وهذا يتوقف على نوع الألم وشدته، ووفقًا لبحث نُشر في مجلة BMC Emergency Medicine ، فإن ألم الصدر "عرض متكرر يؤثر على 20-40٪ من عامة الناس في جميع أنحاء العالم" .

الأسباب المحتملة لألم الصدر



وفقا لموقع " OnlyMyHealth" فيما يلى اهم أسباب المحتملة لألم الصدر

1. مشاكل قلبية



مشاكل القلب هي أحد الأسباب الرئيسية لألم الصدر. فيما يلي بعض المشكلات الشائعة المتعلقة بالقلب والتي تؤدي إلى حدوث ألم في الصدر:

النوبة القلبية : وتسمى أيضًا باحتشاء عضلة القلب ، وتحدث النوبة القلبية عند انسداد أو انخفاض تدفق الدم إلى القلب.

الذبحة الصدرية : مرض الشريان التاجي (CAD) هو أحد أكثر مشاكل القلب شيوعًا، يسبب عدة أعراض ، منها الذبحة الصدرية ، وهي نوع من آلام الصدر، يحدث هذا عادةً عندما يتم حظر الأوعية الدموية المؤدية إلى قلبك.

التهاب عضلة القلب : يشير التهاب عضلة القلب إلى التهاب عضلة القلب ، المعروف أيضًا باسم عضلة القلب.

التهاب التامور : هو تورم غشاء التامور ، وهو النسيج الذي يحيط بالقلب.

اعتلال عضلة القلب : عندما تجد عضلات قلبك صعوبة في ضخ الدم لقلبك ، فقد تكون تعاني من ذلك.

2. القضايا المتعلقة بالرئة



يمكن أن تسبب مشاكل الجهاز التنفسي أو الرئة أيضًا ألمًا في الصدر. تتضمن بعض مشكلات الرئة الشائعة ما يلي:

الانصمام الرئوي : يشير إلى الانسداد المفاجئ في شرايين الرئة بسبب جلطة دموية.

التهاب الجنبة : هو التهاب الطبقات التي تغطي الرئتين.

الربو : هذه حالة مزمنة تضيق فيها المسالك الهوائية وتصبح ملتهبة ، مما يجعل التنفس صعبًا.

مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) : مرض الانسداد الرئوي المزمن هو مجموعة من أمراض الجهاز التنفسي التي تؤدي إلى انسداد مجرى الهواء وتسبب مشاكل في التنفس إلى جانب أعراض أخرى.

3. القلق أو نوبة الهلع



يعد ألم الصدر علامة شائعة للقلق ويمكن أن يظهر أيضًا لدى الأشخاص الذين يعانون من نوبات الهلع، بينما يحدث القلق غالبًا بسبب الخوف من تهديد محسوس ، يمكن أن تكون نوبات الهلع أكثر حدة ويمكن أن تحدث بدون سبب ، إلى جانب ألم الصدر ، يمكن أن يسبب أعراضًا أخرى ، بما في ذلك سرعة ضربات القلب ، وضيق التنفس ، والتعرق ، والغثيان ، والدوخة ، وضيق التنفس.

4. مشاكل الجهاز الهضمي



غالبًا ما تكون مشاكل الجهاز الهضمي سببًا لألم الصدر. على الرغم من أنه قد يكون من الصعب رؤية اتصال، فإليك بعض مشكلات المعدة التي يمكن أن تسبب ألمًا في الصدر.

مرض الارتجاع المعدي المريئي (GERD) : هو مشكلة معدية معوية تحدث عندما يتدفق حمض المعدة بشكل متكرر إلى المريء ، وهو الأنبوب الذي يربط الفم بالمعدة. يمكن أن يؤدي هذا غالبًا إلى إحساس بالحرقان والألم في الصدر.

حصوات المرارة : هي رواسب صلبة في المرارة. عادة ما تكون هذه سوائل هضمية صلبة ، تُعرف أيضًا بالصفراء.

التهاب البنكرياس : يُعرف أيضًا باسم التهاب البنكرياس ، وتشير الحالة إلى التهاب في البنكرياس يسبب ألمًا يمتد إلى الصدر.

مشاكل أو إصابات العضلات

يمكن أن يكون ألم الصدر نتيجة لمشاكل العظام والعضلات. بعض الشروط التي يجب الانتباه إليها هي:

التهاب الغضروف الضلعي : يحدث عندما يعاني غضروف القفص الصدري من التهاب.

إصابة الضلع : يمكن أن يسبب أي كسر أو كدمات في الضلوع أيضًا ألمًا في الصدر.

متى يجب أن تسعى للحصول على رعاية طبية؟



إذا استمر ألم الصدر لفترة طويلة أو إذا كنت تشك في وجود شيء خطير ، فاتصل بأقرب مستشفى واطلب المساعدة الطبية. احذر من الأعراض المذكورة أدناه:

شد وضغط في الصدر وشعور بالسحق تحت عظمة الصدر

ألم ينتشر في الذراع والظهر والفك

الغثيان والصداع والدوخة

خفقان القلب

ضيق في التنفس

إذا شعرت بألم في الصدر، فلا داعي للذعر، اتصل بطبيبك واستشر على الفور، في حالة الألم الشديد وعدم الراحة ، قم بزيارة أقرب مستشفى وقم بإجراء فحص طبي لنفسك، ومن الأفضل اتخاذ جميع الاحتياطات بدلاً من انتظار العلاج.