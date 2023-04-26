أسعار متوسط أسعار اللحوم المنتجات الزراعية اليوم

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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26 نيسان / أبريل 2023 09:27
غزة - وكالة الرأي:
نشرت وزارة الزراعة بغزة، متوسط أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية، لهذا اليوم الأربعاء، والتي جاءت على النحو التالي:
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