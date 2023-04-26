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أسعار متوسط أسعار اللحوم المنتجات الزراعية اليوم

26 نيسان / أبريل 2023 09:27

غزة - وكالة الرأي:

نشرت وزارة الزراعة بغزة، متوسط أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية، لهذا اليوم الأربعاء، والتي جاءت على النحو التالي:

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