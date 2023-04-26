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مستوطنون يقتحمون الأقصى ويرفعون علم الاحتلال بباحاته

26 نيسان / أبريل 2023 09:32

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القدس المحتلة - وكالة الرأي:

 اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية، أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه وقبالة قبة الصخرة.

وقال شهود عيان، إن عددا من المستوطنين رفعوا علم الاحتلال الإسرائيلي داخل باحات المسجد الأقصى وأدوا ما يسمى "السجود الملحميّ".

وكثفت شرطة الاحتلال انتشارها داخل الأقصى وعند أبوابه، وتم التدقيق في البطاقات الشخصية والتضييق على الوافدين إلى المسجد.

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