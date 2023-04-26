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الهند.. العثور على الماسة "ماتريوشكا" النادرة

26 نيسان / أبريل 2023 09:35

الهند.. العثور على الماسة "ماتريوشكا" النادرة
الهند.. العثور على الماسة

اكتشفت شركة VD Global الهندية، التي تعمل في مجال تعدين وتصنيع الماس، ما يعرف بـ "ماسة الماتريوشكا" في ولاية غودجارات، وهي ماسة تحتوي على ماسة أخرى تتحرك بحرية داخلها.

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وأفادت قناة Wion الهندية، نقلا عن شركة VD Global، بأن اكتشاف هذه الألماسة، يعتبر واحدا من أندر الاكتشافات على الإطلاق، وهي تسمى بـ "القلب النابض"، ويبلغ وزنها 0.329 قيراط (0.0658 جرام)، وتم اكتشافها في شهر أكتوبر 2022.

يذكر أن شركة ALROSA الروسية، استخرجت في العام 2019 ماسية "ماتريوشكا" فريدة في في عام 2019، استخرجت ALROSA ماسة غير عادية في منجم Nyurba.

ووفقا للخبراء الذين درسوا الألماسة، كان هذا هو أول اكتشاف من نوعه في تاريخ تعدين الماس في العالم.

المصدر: نوفوستي

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