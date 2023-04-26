وكالة الرأي الفلسطينية 81 يومًا على إضراب الأسير خضر عدنان وكالة الرأي الفلسطينية لاعب مسلم يلفت الأنظار بتلاوته القرآن في ملعب مانشستر يونايتد وكالة الرأي الفلسطينية كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غدًا الخميس وكالة الرأي الفلسطينية ريال مدريد يسقط برباعية لاعب واحد لأول مرة منذ عام 1947 وكالة الرأي الفلسطينية لاعب يدخل تاريخ القرن الـ21 من بوابة ريال مدريد! وكالة الرأي الفلسطينية إغراق سفينة لإنشاء شعب مرجانية وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يحرقون منزلًا جنوب نابلس وكالة الرأي الفلسطينية الهند.. العثور على الماسة "ماتريوشكا" النادرة وكالة الرأي الفلسطينية شجرة عمرها 5 آلاف سنة تروي تاريخ التغير المناخي وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون الأقصى ويرفعون علم الاحتلال بباحاته
أخبار » الأخبار الفلسطينية

مستوطنون يحرقون منزلًا جنوب نابلس

26 نيسان / أبريل 2023 09:37

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نابلس - وكالة الرأي:

أحرق مستوطنون، فجر اليوم الأربعاء، منزلا غير مأهول بين قريتي قصرة وجالود، جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب مصادر محلية، فإن مجموعة من المستوطنين هاجمت المنطقة الواقعة بين قريتي جالود وقصرة فجرا، واحرقت منزلا غير مأهول، وسرقت حمارا.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الوفاء تختتم إفطاراتها الرمضانية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟