مستوطنون يحرقون منزلًا جنوب نابلس

نابلس - وكالة الرأي:

أحرق مستوطنون، فجر اليوم الأربعاء، منزلا غير مأهول بين قريتي قصرة وجالود، جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب مصادر محلية، فإن مجموعة من المستوطنين هاجمت المنطقة الواقعة بين قريتي جالود وقصرة فجرا، واحرقت منزلا غير مأهول، وسرقت حمارا.