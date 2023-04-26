إغراق سفينة لإنشاء شعب مرجانية

أغرقت سفينة بشكل متعمد قبالة سواحل ولاية فلوريدا الأمريكية، بهدف إنشاء شعاب مرجانية اصطناعية.

وعمل المسؤولون من فريق الموارد الساحلية لمقاطعة أوكالوسا مع Destin-Fort Walton Beach Tourism لنشر سفينة RMS Cyclops على بعد أربعة أميال في بحرية جنوب شرق ديستين على عمق 72 قدما (أكثر من 21 مترا).

وستستقر السفينة رأسا على عقب، مما يوفر هيكلا للحياة البحرية لإنشاء بيئة للعيش.

وقال المسؤولون إن "الحياة البحرية تبحث عن هياكل للعيش والازدهار. توفر هذه الهياكل الاصطناعية هذا الموطن لهذه المخلوقات. إنه يوفر للحياة البحرية نظاما بيئيا قويا كان ينقصه سابقا شواطئ شواطئنا في خليج المكسيك".

وهذه السفينة هي واحدة من عشرات الهياكل التي نشرتها المقاطعة في العقود الأخيرة، بما في ذلك الأكوام الخرسانية والوحدات المصممة خصيصا وحطام السفن الأخرى، للمساعدة في تطوير الشعاب المرجانية في المنطقة.

المصدر:storyful