ريال مدريد يسقط برباعية لاعب واحد لأول مرة منذ عام 1947

تكبد فريق ريال مدريد هزيمة ساحقة أمام مضيفه جيرونا (2-4) في المباراة التي جرت بينهما مساء يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين فريق جيرونا بالفضل في انتصاره لمهاجمه الأرجنتيني فالنتين كاستيلانوس (24 عاما) الذي أحرز أهدافه الأربعة "سوبر هاتريك" في شباك ريال مدريد في الدقائق (12، 24، 46، 62) قبل أن يغادر ملعب "مونتيليفي - Estadi Montilivi" عند الدقيقة 72.



وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن فالنتين كاستيلانوس أصبح أول لاعب يسجل 4 أهداف "سوبر هاتريك" خلال مباراة في ريال مدريد ضمن "الليغا" في القرن الـ21.

وبات كاستيلانوس خامس لاعب يهز شباك الفريق الملكي أربع مرات أو أكثر، والأول منذ عام 1947.

بينما سجل ثنائية الفريق الملكي كل من اللاعبين البرازيلي فينيسيوس جونيور، والإسباني لوكاس فاسكيز في الدقيقتين (34، و85) على الترتيب.

وتعرض ريال مدريد للهزيمة الأولى بعد فوزين متتاليين، ليتوقف رصيد عند 65 نقطة، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري "الليغا" متأخرا بفارق 9 نقاط عن المتصدر برشلونة.

بينما رفع نادي جيرونا رصيده إلى 41 نقطة، وتقدم إلى المركز التاسع على سلم الترتيب، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

المصدر: وكالات