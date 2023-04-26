لاعب مسلم يلفت الأنظار بتلاوته القرآن في ملعب مانشستر يونايتد

لفت اللاعب الروسي أمير إبراغيموف الأنظار إليه، بعدما ظهر وهو يتلو القرآن الكريم بصورة صحيحة، في ملعب “أولد ترافورد” معقل نادي مانشستر يونايتد.

ويلعب أمير في صفوف فريق الناشئين بالنادي الإنكليزي، وأبهر المتابعين بصوته المميز وقراءته الصحيحة لآيات من سورة الفرقان، وذلك عندما شارك أخوه إبراهيم محترف الفنون القتالية المختلطة، المقطع عبر حسابه على “إنستغرام”، معلقا: “ما شاء الله تبارك الله”.

وقال موقع “روسيا اليوم” إن أمير تصدر عناوين الصحف العام الماضي عندما وقّع صفقة جديدة مع مانشستر يونايتد تقضي ببقائه في النادي طوال فترة المنحة الدراسية لحين بلوغه 17 عاما.

يعتبر المراهق أحد أكثر اللاعبين تصنيفا في نظام أكاديمية يونايتد، وقاد فريق “الشياطين الحمر” تحت الـ14 عاما في الموسم الماضي، للفوز بكأس ألبرت فيلان ضد مان سيتي.

ولد أمير في جمهورية داغستان الروسية عام 2008، وينحدر من عائلة موهوبة مع شقيقه الأكبر إبراهيم 18 عاما، وهو مقاتل محترف في فنون القتال المختلطة وشقيقهم الأصغر غازي الذي يلعب أيضا في أكاديمية يونايتد مع فريق تحت 12 عاما.