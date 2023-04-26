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المباحث تُنجز قضية "نصب واحتيال بقيمة 10 آلاف ريال سعودي

26 نيسان / أبريل 2023 11:29

المباحث تُنجز قضية "نصب واحتيال بقيمة 10 آلاف ريال سعودي
المباحث تُنجز قضية

غزة - وكالة الرأي:

أنجزت دائرة الجرائم الإلكترونية في المباحث العامة، شكوى المواطن "ح. ص"، والتي مفادها قيام شخص مجهول بالنصب والاحتيال عليه بمبلغ "10" آلاف ريال، وذلك من خلال إيهامه بإرسال حوالة مالية لابنه في المملكة العربية السعودية.

وأوضحت دائرة "الجرائم الإلكترونية" أنه وبالبحث والتحري والمتابعة الفنية تم إثبات الحالة على المدعو "ر.ك " وهو يعمل داخل أحد مكاتب الصرافة، وباستدعائه واستجوابه، أقر بما هو منسوب إليه.

ولفتت الجرائم الالكترونية إلى أنه تم إحالة ملف القضية والمشتبه به إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.

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