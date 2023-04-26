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الاحتلال يواصل حصار أريحا لليوم الخامس

26 نيسان / أبريل 2023 12:33

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أريحا - وكالة الرأي:

 تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الخامس على التوالي، فرض حصارها العسكري على مدينة أريحا بالضفة الغربية المحتلة

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال تواصل تشديد إجراءاتها العسكرية على مداخل مدينة أريحا الرئيسية والفرعية، وتقوم بإيقاف مركبات المواطنين على مداخل المدينة وتفتيشها والتدقيق ببطاقاتهم الشخصية، ما تسبب بإعاقة دخولهم إليها أو الخروج منها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال احتجزت عددا من المواطنين عند المدخل الشمالي لأريحا، وانزلتهم بالقوة من مركباتهم، قبل أن تطلق سراحهم.

ويشهد المدخل الشمالي، والبوابة الصفراء قرب معبر الكرامة، والمدخل الجنوبي قرب عقبة جبر، تواجدا مكثفا لقوات الاحتلال.

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