سلطة الطاقة تزور رئيس متابعة العمل الحكومي للتهنئة بالعيد

غزة- وكالة الرأي

هنأ وفد من سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، في غزة، عصام الدعاليس رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك، خلال زيارة وفد من سلطة الطاقة، لمقر رئاسة متابعة العمل الحكومي، برئاسة م. جلال إسماعيل رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية كلا من: م. أحمد أبو العمرين مدير عام الطاقة والمشاريع، م. هبة البهبهاني مديرة وحدة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي، م. إبراهيم الشنطي مدير دائرة المشاريع وإعادة التأهيل، م. محمد مهدي مدير وحدة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار القانوني عبد الحكيم شبير، وسعيد الشوا مدير عام الشؤون الإدارية والمالية، ورندة أبو شعبان مدير وحدة الرقابة الداخلية.

وأثنى م. إسماعيل على جهود رئاسة العمل الحكومي والمسؤولية العالية للارتقاء بالمؤسسة الحكومية، ودعم الموظفين، والعمل الدؤوب لتوفير كل ما من شأنه راحة الجمهور والمجتمع.

من جانبه، أكد عصام الدعليس رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي على تقديره على هذه الزيارة، مثمناً الدور الهام لسلطة الطاقة والموارد الطبيعية وما تقدمه من خدمات متنوعة ترتبط ارتباطا مباشرا بكافة مناحي الحياة.