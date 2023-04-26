وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الطاقة تزور رئيس متابعة العمل الحكومي للتهنئة بالعيد وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يواصل حصار أريحا لليوم الخامس وكالة الرأي الفلسطينية دعوات للمشاركة في فجر "باب الرحمة" بالأقصى والإبراهيمي وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تكرم 12 موظفاً لجهودهم في خدمة المواطنين وكالة الرأي الفلسطينية المباحث العامة تضبط 6 هواتف خلوية مفقودة وكالة الرأي الفلسطينية المباحث العامة تُوقف 24 ممتهنًا للتسول وتُحيلهم للنيابة وكالة الرأي الفلسطينية وكيل وزارة السياحة يلتقي مباحث الآثار للمعايدة وكالة الرأي الفلسطينية نيابة الوسطى الجزئية تُباشِر التحقيق في واقعة مقتل مواطن وكالة الرأي الفلسطينية المباحث تُنجز قضية "نصب واحتيال بقيمة 10 آلاف ريال سعودي وكالة الرأي الفلسطينية "الدعليس" يستقبل وفداً من وزارة شؤون المرأة للمعايدة
أخبار » الأخبار الحكومية

بلدية خان يونس تُرحل 821 طن نفايات خلال إجازة عيد الفطر

26 نيسان / أبريل 2023 12:38

بلدية خان يونس تجمع وتُرحل 821 طن نفايات خلال ليلة وإجازة عيد الفطر
بلدية خان يونس تجمع وتُرحل 821 طن نفايات خلال ليلة وإجازة عيد الفطر

خانيونس- وكالة الرأي

 تمكنت طواقم صناع الجمال في بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة من جمع وترحيل نحو (800) طن من النفايات فجر يوم عيد الفطر السعيد وطيلة أيام الإجازة، وذلك من الشوارع والأحياء لا سيما مركز المدينة والمخيم ومحيط الأسواق.

وذكر ق. أ. مدير دائرة الصحة والبيئة م. عمر مطرأنه قد تم تنفيذ خطة النظافة بمشاركة طواقم المجلس المشترك لإدارة النفايات الصلبة، وطواقم الصحة والبيئة في وكالة الغوث وصناع الجمال في البلدية، مشيرًا إلى أن أعمال جمع وترحيل النفايات انطلقت  قبيل العيد بيوم واستمرت حتى فجر اليوم الأول وطيلة أيام العيد لتكون شوارع المدينة نظيفة خالية من النفايات.

وأشار م. مطر إلى أنه تم تشغيل أكثر من (120) صانع جمال و(8) آليات مختلفة الأحجام وفرق التفتيش والمتابعة وشرطة البلديات، مبينًا أن خطة عمل النظافة استندت إلى توزيع العمل بنظام الورديات لتسهيل عملية الجمع والترحيل، والعمل بشكل اعتيادي طيلة أيام إجازة العيد حسب النظام المتبع.

وشكرت بلدية خان يونس المواطنين  وأصحاب المحال التجارية على تعاونهم مع الطواقم الميدانية لإنجاح خطة النظافة والحفاظ على الشوارع وتجنيب السكان المخاطر الصحية والبيئة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الوفاء تختتم إفطاراتها الرمضانية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟