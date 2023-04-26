بلدية خان يونس تُرحل 821 طن نفايات خلال إجازة عيد الفطر

خانيونس- وكالة الرأي

تمكنت طواقم صناع الجمال في بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة من جمع وترحيل نحو (800) طن من النفايات فجر يوم عيد الفطر السعيد وطيلة أيام الإجازة، وذلك من الشوارع والأحياء لا سيما مركز المدينة والمخيم ومحيط الأسواق.

وذكر ق. أ. مدير دائرة الصحة والبيئة م. عمر مطرأنه قد تم تنفيذ خطة النظافة بمشاركة طواقم المجلس المشترك لإدارة النفايات الصلبة، وطواقم الصحة والبيئة في وكالة الغوث وصناع الجمال في البلدية، مشيرًا إلى أن أعمال جمع وترحيل النفايات انطلقت قبيل العيد بيوم واستمرت حتى فجر اليوم الأول وطيلة أيام العيد لتكون شوارع المدينة نظيفة خالية من النفايات.

وأشار م. مطر إلى أنه تم تشغيل أكثر من (120) صانع جمال و(8) آليات مختلفة الأحجام وفرق التفتيش والمتابعة وشرطة البلديات، مبينًا أن خطة عمل النظافة استندت إلى توزيع العمل بنظام الورديات لتسهيل عملية الجمع والترحيل، والعمل بشكل اعتيادي طيلة أيام إجازة العيد حسب النظام المتبع.

وشكرت بلدية خان يونس المواطنين وأصحاب المحال التجارية على تعاونهم مع الطواقم الميدانية لإنجاح خطة النظافة والحفاظ على الشوارع وتجنيب السكان المخاطر الصحية والبيئة.