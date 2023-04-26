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المتطرف "بن غفير" يؤدي رقصات تلمودية داخل المسجد الإبراهيمي

26 نيسان / أبريل 2023 02:11

جانب من تأدية بن غفير لرقصات تلمودية داخل المسجد
جانب من تأدية بن غفير لرقصات تلمودية داخل المسجد

الخليل - وكالة الرأي:

أدى الوزير المتطرف بحكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير اليوم الأربعاء، رقصات تلمودية داخل باحات المسجد الإبراهيمي في محافظة الخليل.

وظهر "بن غفير" في مقطع فيديو، برفقة عدد من المستوطنين أثناء تأديتهم رقصات تلمودية وطقوس يهودية داخل المسجد الإبراهيمي.

ويواصل المستوطنون تدنيسهم للمسجد الإبراهيم، إلى جانب رفع الأعلام الإسرائيلية فوق سطحه وجدرانه، في ذكرى ما يسمونه "عيد الاستقلال".

وأقام المستوطنون احتفالاتهم داخل المسجد الإبراهيمي، ضمن اعتداءات الاحتلال المتواصلة بحق المقدسات الإسلامية في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وأطلق المستوطنون المفرقعات النارية وواصلوا تدنيسهم المسجد، في استفزاز صريح لمشاعر الفلسطينيين والمسلمين، وضمن السياسة التهويدية لحكومة الاحتلال المتطرفة.

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