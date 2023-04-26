وكالة الرأي الفلسطينية آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الخميس وكالة الرأي الفلسطينية "الزريعي": معرض (نتنفس حرية) يجسد صمود الأسرى وثباتهم وكالة الرأي الفلسطينية الآلاف يشاركون بمسيرة العودة الـ 26 في اللجون المهجرة وكالة الرأي الفلسطينية المتطرف "بن غفير" يؤدي رقصات تلمودية داخل المسجد الإبراهيمي وكالة الرأي الفلسطينية الدفاع المدني يُنفّذ 1846 مهمة خلال رمضان والعيد وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تنفذ زيارات رقابية لفقاسات ومفرخات الدجاج وكالة الرأي الفلسطينية وزارة التعليم تُنظّم زيارة معايدة لمتابعة العمل الحكومي وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تُرحل 821 طن نفايات خلال إجازة عيد الفطر وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الطاقة تزور رئيس متابعة العمل الحكومي للتهنئة بالعيد وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يواصل حصار أريحا لليوم الخامس
أخبار » الأخبار الحكومية

وجهت التحية لصمودهم

"الزريعي": معرض (نتنفس حرية) يجسد صمود الأسرى وثباتهم

26 نيسان / أبريل 2023 02:27

"الزريعي": معرض (نتنفس حرية) يجسد صمود الأسرى وثباتهم

غزة- وكالة الرأي

أكد وكيل وزارة الاقتصاد م. عبد الفتاح الزريعي، أن المعرض الفني والتراثي (نتنفس حرية)  يجسد صمود الأسرى وثباتهم، وأنهم يمثلون أيقونات نضال الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك، خلال زيارته مع وفد من المدراء العامين والموظفين من كافة الادارات والدوائر والأقسام من وزارة الاقتصاد الوطني،  للمعرض المقام على أرض الشاليهات في مدينة غزة.

وأجرى الوفد جولة في زوايا وجوانب المعرض الذي يبرز جوانب من حياة ومعاناة الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ووجه م.الزريعي التحية للاسرى داخل السجون الاسرائيلية على صمودهم وصبرهم وثباتهم في مواجهة الممارسات الاجرامية والقمعية بحقهم.

وأكد الزريعي في رسالته للاسرى بأنهم على موعد قريب مع الحرية رغم كل محاولات مصلحة السجون في التنغيص عليهم ومحاولات قتلهم بشكل بطيئ، مشدداً على ضرورة أن تبقى قضية الأسرى حية وحاضرة في كل الأوقات لدى جميع مكونات شعبنا الفلسطيني.

وأوضح أن المعرض نجح في ايصال معاناة الاسرى للعالم والذين يقاتلون من أجل انتزاع حريتهم بالقوة من سجانهم.

وطالب الزريعي أحرار العالم بالوقوف إلى جانب قضية الاسرى والعمل على الضغط للافراج عنهم.

5b68179d-d015-4292-a88e-758d1f35f419 33f3cd28-1b7f-4c4d-aa21-98d55ef52556 7fc2c1c2-0665-4ae3-8d00-6658c51cb43a
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الوفاء تختتم إفطاراتها الرمضانية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟