الصحة: معرض” نتنفس حرية ” يأتي رفضاً لإجراءات المحتل بحق الأسرى

غزة- وكالة الرأي

قال المدير العام بوزارة الصحة د. منير البرش أن الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال لاتزال تثبت رغم القيود والسجون المظلمة أنها على موعد قريب مع الحرية .

جاء ذلك، خلال ترأسه وفداً من وزارة الصحة الى معرض نتنفس حرية ، ضم مدير عام التعاون الدولي د. مروان ابو سعدة ، ومدير وحدة العلاقات العامة والاعلام د. أشرف القدرة الى جانب عدد من مدراء الدوائر والكادر الطبي .

وقال د. البرش، إن المعرض يجسد صمود اسرانا الأبطال ورسالة واضحة لرفض اجراءات المحتل بحقهم ، والممارسات العنصرية التي يحاول تشريعها لسلب حقوقهم في الحياة ، مضيفا الى أن المعرض والذي يحتضن الجزء اليسير من تلك المعاناة والألم الذي يعانيه أسرانا الأبطال الذين يتكبدون ظروف معيشية صعبة وقاسية .

وطالب د. البرش المؤسسات الدولية الانسانية والحقوقية بتجريم تلك الممارسات وحرمان الاسرى من حقوقهم العلاجية وترك الأسرى المرضى في مواجهة سياسة الاهمال الطبي التي اودت بحياة العديد منهم .