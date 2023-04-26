الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري لأسير من جنين

الضفة المحتلة- وكالة الراي:

جددت سلطات الاحتلال، اليوم الأربعاء، الاعتقال الإداري لأسير من بلدة جبع جنوب جنين، للمرة الثانية على التوالي.

وذكر نادي الأسير، أن قوات الاحتلال جددت الاعتقال الإداري للأسير محمد مروان علاونة لمدة 6 أشهر، علماً أنه معتقل منذ تاريخ 27/10/2022.