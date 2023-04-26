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بقيمة 92 ألف دولار «عطاء فلسطين» تختتم حملة رمضان يجمعنا

26 نيسان / أبريل 2023 06:11

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غزة- وكالة الراي:

اختتمت جمعية عطاء فلسطين الخيرية حملة "رمضان يجمعنا بالحب والعطاء" لعام 2023، بتوزيع قسائم شرائية ومساعدات نقدية للأيتام والأسر المتعففة في قطاع غزة والضفة الغربية وقرى القدس، وبدعم من صندوق ايتام الوقف الخيري للمرحوم الحاج هاشم الشوا، والبنك الإسلامي العربي، وفاعلي خير.  

وأوضحت مؤسس ومدير عام عطاء فلسطين السيدة رجاء أبو غزالة، ان الحملة التي نفذتها الجمعية للعام 21 على التوالي ضمت 3 مشاريع منها توزيع قسائم شرائية، مساعدات نقدية، وكفالات أيتام بكلفة إجمالية تصل حوالي 92 ألف دولار أمريكي، موزعة على الأسر المستفيدة بنسبة 75% لقطاع غزه و25% للضفة الغربية.  

ووجه رئيس مجلس إدارة الجمعية السيد مأمون أبو شهلا، تقديره لطواقم عمل الجمعية لنجاحها في تنفيذ الحملة والوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأيتام والأسرة المتعففة. وشكر أبو شهلا، الجهات المانحة والبنوك لمشاركتهم بدعم الحملات الإغاثية للمساهمة في سد جزء من حاجة أسر الايتام والمحتاجين.

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