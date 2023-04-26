وكالة الرأي الفلسطينية حماس تدعو إلى شد الرحال للأماكن المقدسة وكالة الرأي الفلسطينية حماس تُثمن المواقف بمجلس الأمن الرافضة لممارسات الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الاقتصاد تزور معرض (نتنفس حرية) وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شمال غزة يتفقد بناء المدرسة الجديدة بقرية أم النصر وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة يستقبل وفداً من الهيئة العليا لشؤون العشائر وكالة الرأي الفلسطينية حماس: منع رفع الأذان بالأقصى جزء من الحرب الدينية وكالة الرأي الفلسطينية بقيمة 92 ألف دولار «عطاء فلسطين» تختتم حملة رمضان يجمعنا وكالة الرأي الفلسطينية مئات المستوطنين يقتحمون منطقة ينابيع الدير في الأغوار الشمالية وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تجري اختبارات لاختيار المنقذين البحريين وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري لأسير من جنين
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الهيئة تحذر من خطورة صحة الأسيرين المضربين عدنان وعمارنة

26 نيسان / أبريل 2023 07:58

الضفة المحتلة- وكالة الراي:

حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الأربعاء، من خطورة الوضع الصحي للأسيرين المضربين عن الطعام خضر عدنان ومجد عمارنة، وكلاهما من مدينة جنين.

وقالت الهيئة في بيان صحفي، "إن الأسير خضر عدنان (44 عاما) من بلدة عرابة جنوب جنين، يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ81 على التوالي، وذلك رفضا لاعتقاله".

كما يواصل الأسير مجد عمارنة (51 عاما) من بلدة يعبد بجنين إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الثالث على التوالي، علما أنه كفيف، ويعاني من عدة مشاكل صحية.

كما حذرت من خطورة الوضع الصحي الذي وصل إليه الأسير عدنان، والذي يزداد سوءا، فهو يعاني من فقدان للوعي والوزن، وهزال شديد، ويتقيأ بشكل متكرر، في حين تتعمد إدارة السجن عدم وضعه في مستشفى "مدني"، وفي كل مرة يُنقل إليه يعيدونه بحجة رفضه تناول المدعمات، وإجراء الفحوصات الطبية.

يُذكر أن الأسير عدنان، معتقل منذ 5 شباط/ فبراير الماضي، وكان أعلن إضرابه عن الطعام منذ لحظة اعتقاله، ولاحقاً وجهت سلطات الاحتلال لائحة (اتهام) بحقه، ورفض عدنان جميع ما ورد فيها.

وفيما يتعلق بالأسير عمارنة، فقد اعتقلته قوات الاحتلال في 21 شباط 2022، وقد صدر بحقه ثلاثة أوامر اعتقال إداري، الأمر الأول والثاني مدتهما 6 أشهر.

كما صدر بحقه أمر ثالث في شهر آذار المنصرم لمدة أربعة أشهر، وبذلك يكون قد أمضى في الاعتقال الحالي 14 شهرا، علمًا أنه أسير سابق أمضى نحو 9 سنوات جلها رهن الاعتقال الإداري.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الوفاء تختتم إفطاراتها الرمضانية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟