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القططي: المقاومة تمتلك خيارات للرد على أي عملية اغتيال

26 نيسان / أبريل 2023 08:53

عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي د. وليد القططي
عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي د. وليد القططي

غزة- وكالة الراي:

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي د. وليد القططي، أن الجمهور الصهيوني متعطش للدماء ولديه رغبة في الانتقام من المقاومة.

وقال القططي: "نحن في حركة الجهاد الإسلامي نأخذ تهديدات الاحتلال على محمل الجد".

وأضح أن الجبهة الداخلية الصهيونية مشتتة ما بين الخوف من الخسائر، ويريد من جيش الاحتلال تنفيذ عمليات اغتيال.

وأكد القططي بأن المقاومة تمتلك خيارات للرد على عمليات الاغتيال وهي موحدة في مواجهة الاحتلال، مشيراً الى أن هناك توافقاً مع حزب الله حول جزئية الرد على الاحتلال في حال اغتال أحد قادة المقاومة وهذا ما أعلنه السيد حسن نصر الله.

وأشار الى أن العنجهية الإسرائيلية المتمثلة في "نتنياهو" تجعله لا يقرأ الواقع، واليوم المقاومة تختلف عن السابق.

وتابع يقول: "إن الاحتلال لم يحقق انتصارا واضحا وحاسما بعد عام 1967، وهزم في لبنان وغزة على مدار السنوات الماضية".

وحول تهديدات الاحتلال بالعودة الى سياسة الاغتيالات، قال القططي: "ليس من المستبعد أن ينفذ الاحتلال تهديداته وعلى المقاومة أن تتعامل مع ذلك ولدينا الجاهزية لردع الاحتلال".

وشدد عضو المكتب السياسي للجهاد على أن المقاومة ستستمر بشراسة أكبر حتى مع مواصلة الاحتلال عمليات الاغتيال لقيادتها.

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