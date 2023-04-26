هاكرز يخترق حساب نتنياهو في فيسبوك

الداخل المحتل- الراي:

اخترق هاكرز يعتقد أنه إيراني، مساء اليوم الأربعاء، حساب رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو في فيسبوك.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن الهاكرز نشروا العديد من المقاطع باللغة الفارسية، كما نشروا صوتيات من القرآن الكريم.