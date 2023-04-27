اكتشاف قد يساعد في التخلص من مشكلة الشيب

كشف باحثون في جامعة نيويورك عن أدلة جديدة حول سبب فقدان شعر الإنسان لونه الطبيعي بمرور الوقت، وذلك الاكتشاف قد يساعد في التخلص من مشكلة الشيب التي تؤرق كثيرا من الناس خاصة السيدات.

وفحصت الدراسة التي نقلتها صحيفة 'ديلي ميل'، عن كثب الخلايا الجذعية للخلايا الصبغية المعروفة بالتحكم في لون الشعر، ويعتقد الباحثون أن الدراسة ستساهم في القضاء على الشعر الأبيض.

وتوصل العلماء من كلية غروسمان إلى هذا الاكتشاف بعد دراسة الشعر الأبيض، لدى الفئران المسنين، وركزوا على الخلايا الجذعية للخلايا الصبغية، والتي توجد أيضًا في البشر وتتحكم في لون الشعر.

وأثناء نمو الشعر الطبيعي، تتحرك هذه الخلايا بين أجزاء بصيلات الشعر النامية وتتعرض لمستويات مختلفة من إشارات البروتين.

وخلال الدراسة، لوحظ أن عدد بصيلات الشعر التي تحتوي على خلايا جذعية 'عالقة' زاد من 15% في الشعر الصغير إلى أكثر من النصف في الشعر الأكبر سنًا.

نقص الخلايا الصبغية

وتعمل الخلايا الجذعية المسؤولة على الإبقاء على لون الشعر بصورة طبيعية، ولكن مع تقدم العمر، مع فقدان الشعر وإعادة نموه، تميل الخلايا الجذعية الخلقية إلى التباطؤ، ويعرف ذلك باسم انتفاخ بصيلات الشعر.

ونقص الخلايا الصبغية يعني أن الشعر سيفقد لونه مما يؤدي إلى اللون الرمادي المائل للأبيض الذي يخافه الكثير من الناس.

وقال المشرف على الدراسة كي سون إن الآليات المكتشفة حديثًا تزيد من احتمال وجود نفس الموضع الثابت للخلايا الجذعية للخلايا الصبغية في البشر.

وأضاف: إذا كان الأمر كذلك، فإنه يمثل مسارًا محتملًا لعكس أو منع ظهور الشيب في شعر الإنسان من خلال مساعدة الخلايا المكدسة على التحرك مرة أخرى بين أجزاء بصيلات الشعر النامية، ونبحث في الوقت الحالي عن وسائل تساعد في استعادة قدرة الخلايا الجذعية المسؤولة عن إنتاج صبغة الشعر.

مفتاح الحفاظ على لون الشعر

وقال كبير الباحثين مايومي أوتي: 'إن فقدان وظيفة الصبغة والتي تشبه تلون الحرباء، في الخلايا الجذعية الصبغية قد يكون مسؤولاً عن الشيب وفقدان لون الشعر:.

ولفت إلى أن هذه النتائج تشير إلى أن حركة الخلايا الجذعية للخلايا الصبغية والتمايز القابل للانعكاس هما المفتاح للحفاظ على صحة الشعر ولونه.