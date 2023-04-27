طبيب يجري عملية جراحية عن بعد

نجح جراح في استئصال المرارة الملتهبة لمريضة تعيش على بعد آلاف الأميال شمال غربي الصين، بمساعدة تقنية الجراحة الروبوتية التي تعمل بتكنولوجيا الجيل الخامس (5G)، تم تنفيذ هذه الجراحة عن بعد بفعالية كبيرة في 30 دقيقة فقط.

أجرى ليانغ شياو العملية باستخدام وحدة تحكم روبوتية في مستشفى "سير ران ران شو" في مدينة هانغتشو حاضرة مقاطعة تشجيانغ، شرقي الصين.

وفي الوقت نفسه، كانت المريضة في مستشفى في مدينة ألاير في منطقة شينجيانغ الويغورية الذاتية الحكم شمال غربي الصين، على بعد نحو 5000 كيلومتر من موقع الجراح.

في هذا السياق، قال ليانغ: "عندما أصدرت تعليمات من منصة التشغيل، استجاب الروبوت ذو الأربعة أذرع بالمنظار في المستشفى في ألاير بشكل متزامن"، مضيفا أن الجراحة تمت بسلاسة، مع فارق وقت ضئيل بين الجراح والجهاز.

لم تعالج هذه الجراحة المرض الذي كانت تعاني منه المريضة لعدة أيام فحسب، بل أظهرت أيضا كيف يمكن لهذه التقنية اللاسلكية الفائقة السرعة أن توفر للمرضى في المناطق النائية من الصين إمكانية أكبر للحصول على خدمات طبية عالية جودة.

أما الآن، وبفضل التقنية الجراحية التي تم تمكينها بواسطة تكنولوجيا الجيل الخامس، فيمكن معالجة هذه المشكلة بشكل فعال.

قال ليانغ: "أصبحت إزالة المرارة الآن عملية جراحية روتينية بالنسبة لنا." بالإضافة إلى تدريب الأطباء، فقد اكتسب المستشفى الذي يعمل فيه أيضا خبرات غنية في تطوير المعدات الطبية للعمليات عن بعد. وشارك ليانغ وزملاؤه في مشروع بحثي يشمل روبوتات الجيل الخامس المستخدمة في العمليات الجراحية، حيث قدموا اقتراحات سريرية وأجروا تجاربا على الحيوانات. قدمت شركة تشاينا تيليكوم، إحدى أكبر شركات الاتصالات في الصين، الدعم الفني لهذه الجراحة الروبوتية، حيث ساعد فرعها في شينجيانغ في إنشاء غرف عمليات بتغطية إشارات الجيل الخامس. تعمل شركات تصنع الروبوتات الطبية في الصين حاليا على تحسين تحسين التقنيات لاختراق قيود المسافة بشكل أكبر"، حسب وكالة "شينخوا".

وقال ليو يوي، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة شانغهاي مايكروبورت ميدبوت، الشركة المصنعة لروبوت الجيل الخامس المستخدم في الجراحة، إن المهندسين في الشركة يخططون لاختبار منتجاتهم الروبوتية في منطقة التبت الصينية وغيرها من المناطق المرتفعة ذات الظروف البيئية القاسية.