برشلونة يتعرض لهزيمة مفاجئة 2-1 أمام رايو فايكانو

أهدر برشلونة فرصة ذهبية لتعزيز صدارته لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بخسارته المفاجئة 2-1 على ملعب رايو فايكانو اليوم الأربعاء بفضل هدف في كل شوط عبر ألفارو جارسيا وفران جارسيا.

وقبل سبع جولات على النهاية، يتصدر برشلونة المسابقة برصيد 76 نقطة متقدما بفارق 11 نقطة على ريال مدريد صاحب المركز الثاني، الذي تعرض لهزيمة مفاجئة أيضا 4-2 على ملعب جيرونا المتواضع أمس الثلاثاء.

ويحتل رايو فايكانو المركز التاسع برصيد 43 نقطة متأخرا بأربع نقاط عن المراكز المؤهلة لبطولات أوروبا.

ووضع رايو حدا لعدم هزيمة برشلونة في اخر سبع مباريات بالدوري عبر أداء جريء أمام جماهيره في ملعب دي فايكاس الممتلئ عن اخره.

وكان أصحاب الأرض الطرف الأفضل في معظم فترات المباراة ضد برشلونة، وافتتح التسجيل في الدقيقة 19 بعد أن اقتنص سيرجيو كاميلو الكرة من جابي ومررها سريعا إلى ألفارو جارسيا الذي أطلق تسديدة منخفضة لا يمكن إيقافها في مرمى مارك أندريه تير شتيجن حارس برشلونة.

وعاد رايو إلى القمة في الشوط الثاني وعزز تقدمه في الدقيقة 52 بفضل جهد كبير من فران جارسيا، الذي استخلص الكرة من فرينكي دي يونج في وسط الملعب وركض وسط دفاع برشلونة ليضع الكرة في مرمى تير شتيجن.

وقلص برشلونة الفارق عن طريق روبرت ليفاندوفسكي الذي استحوذ على الكرة داخل منطقة الجزاء ووضعها في الشباك بالدقيقة 83.

(رويترز)